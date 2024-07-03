МЧС готовится к COP29

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось совещание под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова для обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29 в Баку в ноябре этого года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Выступивший на совещании министр Кямаледдин Гейдаров заявил, что решение о проведении в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 является очередным успехом Азербайджана. Проведение в Азербайджане COP29, считающейся одним из престижных международных мероприятий в мире, свидетельствует о постоянно растущем международном авторитете страны. Министр выразил уверенность в том, что это престижное мероприятие, как и другие мероприятия международного уровня, организованные в Азербайджане, ожидает успех.

Министр отметил необходимость обеспечения на высоком уровне вопросов безопасности многочисленных гостей, которые приедут в нашу страну в связи с COP29, мест проведения мероприятия и размещения гостей, а также прилегающих территорий. Он отметил деятельность штаба, созданного в МЧС с этой целью и состоящего из профессиональных сотрудников министерства, рассказал о предстоящих задачах.