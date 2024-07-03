В Брюсселе запретили Орбану вести переговоры с Москвой от лица ЕС обновлено 21:48
Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица ЕС. Такое заявление сделал уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель.
«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», - написал Мишель в X, комментируя информацию о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.
«Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины», - отметил Мишель.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном визите в Россию Орбана, отказался подтвердить или опровергнуть это предположение.
Ранее Орбан совершил визит в Киев. Затем главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели телефонные переговоры, о чем сообщили министерства иностранных дел двух стран.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Москву. Об этом со ссылкой на источники пишут венгерский журналист Сабольч Паньи, а также венгерская редакция «Радио Свобода».
По данным журналистов, поездка состоится уже 5 июля. Вместе с Орбаном в Москву приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Официально о визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.
Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны побывал в Киеве. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал его подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией.