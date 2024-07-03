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Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица ЕС. Такое заявление сделал уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель. «Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», - написал Мишель в X, комментируя информацию о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

«Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины», - отметил Мишель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном визите в Россию Орбана, отказался подтвердить или опровергнуть это предположение. Ранее Орбан совершил визит в Киев. Затем главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели телефонные переговоры, о чем сообщили министерства иностранных дел двух стран.

* * * 20:50 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Москву. Об этом со ссылкой на источники пишут венгерский журналист Сабольч Паньи, а также венгерская редакция «Радио Свобода».