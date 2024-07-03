Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:25

Армения остается приверженной своей «лихорадочной дипломатии», направленной на отдаление от влияния Российской Федерации и поиск новых союзников, главным образом на Западе. Однако Запад — понятие растяжимое, а потому внешнеполитические приоритеты армянского правительства имеют несколько направлений. Одно из них — более тесное сотрудничество с Европейским союзом, а в будущем и членство в этом сообществе. Еще один вектор — это расширение двусторонних связей с США до уровня стратегического партнерства и формирование тесных отношений с другими странами трансатлантического пространства. И в этом контексте особое внимание привлекает развитие отношений Армении с Великобританией – одним из столпов трансатлантического сообщества, имеющего принципиально иные, нежели Евросоюз, а порой даже Вашингтон, геополитические взгляды и подходы. Безусловно, в данном случае речь идет о взаимно совпадающих интересах.

После российского вторжения в Украину Лондон играет весьма активную роль в стратегии Запада в его противостоянии с Москвой. К примеру, самые жесткие санкции против России ввела именно Великобритания. Пока США колебались в вопросе предоставления Украине ракет ATACMS и танков, Лондон без промедлений отправил в Киев свои высокоточные ракеты и другие виды современного оружия. Так что удивляться активизации Великобритании и в регионе Южного Кавказа, где она начала углублять двусторонние отношения с Арменией, конечно же, не стоит. Отметим, что Лондон, хоть и не так интенсивно, как Вашингтон, направлял в Ереван своих дипломатов, а также представителей оборонных ведомств и служб безопасности. Одновременно участились визиты в Соединенное Королевство руководителей армянских спецслужб и дипломатических ведомств. Один из таких визитов состоится 17 июля - премьер-министр Никол Пашинян утвердил официальный трехдневный визит в Лондон секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.

Напомним, что в ноябре прошлого года представители министерств обороны Армении и Великобритании подписали в Лондоне программу армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы. Тогда Левон Айвазян, начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении, представил британским коллегам ситуацию с безопасностью вокруг Армении, а также конкретные шаги Еревана, направленные на обеспечение регионального мира и стабильности. В ходе лондонских консультаций обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Также был отмечен значительный потенциал совместных действий по ряду новых направлений и готовность сторон реализовать достигнутые договоренности. Также в ноябре 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Лондон, где имел место, по сути, первый стратегический диалог двух стран на высоком уровне, в ходе которого обсуждались различные глобальные и региональные проблемы, а также шаги, направленные на углубление двусторонних отношений. Одним из них, в частности, стало оказание поддержки Армении в военной сфере и в сфере безопасности.

Правительство Великобритании заявило тогда, что обе стороны надеются на дальнейшее укрепление отношений за пределами первого стратегического диалога, в том числе посредством заключения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Можно предположить, что Армен Григорян направляется в Лондон также для того, чтобы продолжить работу над этим документом. По словам высокопоставленных российских дипломатов, «углубляющееся партнерство Армении с англосаксами вызывает в Москве особое беспокойство». Реакция ожидаемая. Общеизвестно, что Россия рассматривает Запад в целом как своего конкурента и идеологического врага, однако уровень враждебности Кремля по отношению к англосаксам, что называется, зашкаливает.