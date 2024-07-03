В Кремле заявили, что и Эрдоган не сможет помочь

В настоящий момент ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником в мирных переговорах, поскольку Киев их полностью отвергает, уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ с посредником или без», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Эрдоган стать посредником на переговорах по «урегулированию украинского кризиса».

Песков отметил, что Киев решительно отверг «мирный план» президента РФ. «Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», - сказал Песков.