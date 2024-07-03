Байден сделал откровенное признание

Президент США Джо Байден признался, что «облажался» на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, но он уверен в своей победе на президентских выборах. Об этом сообщает Time.

«Во-первых, у меня была плохая ночь [перед дебатами]… И дело в том, что, знаете, я облажался, совершил ошибку, - заявил он в интервью журналисту Эрлу Инграму. - Знаете, мы собираемся сделать так, чтобы выиграть эти выборы. Мы просто победим Дональда Трампа, как мы это сделали в 2020 году».

Указав на свой президентский срок, Байден добавил: «Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года».

27 июня в Атланте состоялись теледебаты Байдена и республиканца Дональда Трампа. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Отмечалось, что некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.