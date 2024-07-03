Иранца за стрельбу приговорили к 30 годам

Окружной суд Осло в четверг, 4 июля, вынес приговор по делу о стрельбе у ночного клуба в столице Норвегии в 2022 году.

Согласно решению суда, которое приводит агентство AP, подсудимый - гражданин Норвегии иранского происхождения Заниар Матапур - признан виновным в терроризме и приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Суд постановил, что 45-летний мужчина произвел 18 выстрелов в толпу - 10 из автомата и восемь из ручного огнестрельного оружия. По данным прокуратуры, Матапур присягнул на верность «Исламскому государству» (ИГ).

Стрельба в центре Осло произошла в ночь на 25 июня 2022 года в трех заведениях, расположенных недалеко друг от друга, среди них - популярный гей-бар и ночной клуб London Pub. В результате нападения погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.