На радостях сборная Турции заказала 300 порций шаурмы

Владелец кафе Lister Döner Далдар Джунаид рассказал изданию, что игроки во время турнира заходили к нему в кафе, а тут ему позвонил администратор команды и сказал, что хочет получить 300 порций шаурмы через три часа. Джунаиду пришлось ехать к отелю на трейлере с мобильной закусочной и готовить более 100 кг мяса.

Сборная Турции после выхода из группы на чемпионате Европы заказала в свой отель под Ганновером 300 порций шаурмы, сообщает Bild.

На празднование позвали всех, включая полицию, сотрудников отеля и охранников. «Один из игроков съел три шаурмы, но я не скажу кто», — заявил Джунаид.

Он добавил, что после выхода в четвертьфинал в сборной Турции опять заказали 300 порций шаурмы, но его трейлер в тот день был в другом месте.

Сборная Турции вышла в плей-офф 26 июня после победы над Чехией (2:1). В 1/8 финала 2 июля они обыграли австрийцев (2:1) и вышли в четвертьфинал Евро. Следующий матч сборная Турции проведет 6 июля с Нидерландами.