Украинцы ударили по пороховому заводу в России
В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области.
Источник украинского «24 Канала» в ГУР утверждает, что атаку осуществили с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект ВПК России.
Отмечается, что последствия попадания, степень поражения и информация о потерях пока уточняются.
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