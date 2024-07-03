Украинцы ударили по пороховому заводу в России

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области.

Источник украинского «24 Канала» в ГУР утверждает, что атаку осуществили с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект ВПК России.

Отмечается, что последствия попадания, степень поражения и информация о потерях пока уточняются.