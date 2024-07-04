Мбаппе назвал «катастрофой» результаты выборов во Франции

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что французам необходимо обязательно принять участие во втором туре парламентских выборов и проголосовать за «правильную сторону». Слова футболиста приводит RMC Sport.

Мбаппе не уточнил, кого считает «правильной стороной», но назвал «катастрофой» результаты первого тура, после которого лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).

«Сейчас, как никогда, мы должны пойти голосовать, мы не можем оставить страну в руках этих людей», — сказал Мбаппе.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы из-за победы RN на выборах в Европарламент.

В первом туре парламентских выборов 30 июня RN также одержала победу с 33,1% голосов, на втором месте - левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, на третьем — партия Макрона «Возрождение» с 20%. Второй тур пройдет 7 июля.