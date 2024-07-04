Typhoon и Ан-30 едва не столкнулись в небе

Истребитель Typhoon коалиции во главе с США «опасно» сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе над районом Эт-Танф провинции Хомс Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», - утверждает Попов.