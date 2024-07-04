Заявление МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с Астанинской встречей лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана.

В заявлении говорится: «3 июля 2024 года президент Азербайджана Его превосходительство Ильхам Алиев, президент Турции Его превосходительство Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Его превосходительство Шахбаз Шариф встретились в Астане в рамках 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На трехсторонней встрече в верхах обсуждались отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы, связанные с сектором Газа, Кипром, Кашмиром, исламофобией.

Предусматривается организовывать встречи в рамках процесса азербайджано-турецко-пакистанского трехстороннего сотрудничества, которые ранее проводились на уровне спикеров парламентов и министров иностранных дел, а также на уровне глав государств.

Кроме того, подтверждено общее намерение развивать возможности сотрудничества между тремя странами. Выражено согласие, что укрепление трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном наряду с развитием народов трех стран послужит укреплению регионального и глобального мира и стабильности.

Три страны заявили о поддержке диалога между соответствующими странами в деле урегулирования конфликтов на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Вновь была подтверждена важность сотрудничества между тремя странами в борьбе с транснациональными угрозами, в частности с терроризмом, и совместного решения данного вопроса.

Очередные встречи в рамках процесса трехстороннего сотрудничества будут проводиться во всех трех странах, то есть в Азербайджане, Турции и Пакистане».