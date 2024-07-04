Еще в одном регионе России никаб под запретом

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике. Об этом Интерфаксу сообщил муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказал Бердиев.

Он пояснил, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба.

Накануне муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России, заявив, что «…никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах». Ранее отдел фетв Муфтията Дагестана вынес решение о временном запрете на ношение никаба в республике, сообщил заместитель муфтия региона Абдулла Селимов.

Никаб - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Изготавливается из ткани черного цвета.