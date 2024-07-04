В Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала

Во время игры Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест, который стал причиной расследования УЕФА.

Издание Bild распространило информацию о дисквалификации защитника сборной Турции Мериха Демирала после матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

Издание утверждало, что в УЕФА приняли решение дисквалифицировать защитника на два матча – до финала Евро-2024.

Позже в Федерации футбола Турции (TFF) опровергли слухи о дисквалификации Демирала.

«Газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что Демирал был оштрафован УЕФА на два матча, но опубликованные новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — приводит заявление TFF журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х.