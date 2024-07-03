Бельгия выделила Азербайджану деньги на разминирование
Бельгия выделила Азербайджану 250 тысяч евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях. Об этом сообщил начальник Управления Министерства иностранных дел Азербайджана Гая Мамедов.
«Был рад выступить на церемонии в Брюсселе в связи с предоставлением Бельгией Азербайджану 250 000 евро на деятельность по разминированию. Наземные мины являются основным препятствием на пути безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Эта помощь является символом солидарности и позитивным шагом в наших двусторонних отношениях», - написал дипломат в соцсети Х.
I was pleased to address the ceremony in Brussels on presentation of Belgium’s €250,000 assistance for Azerbaijan’s mine action. Landmines are a major impediment to safe return of IDPs. This assistance is a symbol of human solidarity & a positive step in our bilateral relations. pic.twitter.com/utp6wSe0vB— Gaya Mammadov (@MammadovQaya) July 4, 2024