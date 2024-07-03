Нетаньяху сказал Байдену, когда Израиль закончит войну в Газе

Военная операция Израиля в секторе Газа завершится лишь по достижении всех поставленных целей, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр проинформировал президента о своем решении направить группу для продолжения переговоров об освобождении заложников и подтвердил принципы, которым привержен Израиль, главным из которых является обязательство закончить войну только после достижения всех ее целей», - говорится в сообщении.

Беседа Нетаньяху и Байдена пришлась на отмечаемый 4 июля День независимости США. Израильский премьер поздравил собеседника и весь американский народ с этим праздником, сообщили в канцелярии. «Премьер-министр Нетаньяху заявил, что без США в мире нет свободы. Президент Байден заявил, что без Израиля в мире нет безопасности для евреев», - отмечается в заявлении.