Финляндия готова разместить иностранные войска

«Мы пришли к выводу о необходимости создания собственной модели, адаптированной для большой страны. Это дает гарантию, что союзные войска прибудут в Финляндию, чтобы продемонстрировать свое присутствие и способность к обороне, как только мы этого захотим», — цитирует министра Yle.

Финляндия готова к размещению войск иностранных государств на своей территории, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в канун предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, за год нахождения в НАТО пожелания Финляндии изменились, и в Хельсинки «все-таки хотят видеть войска других государств» на территории страны.

Хяккянен отметил, что Финляндия надеется, что войска альянса будут приезжать в страну на регулярной основе для учений и взаимодействий при потенциальном конфликте. Он подчеркнул, что действия России повлияли на желание Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

В начале июля парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны и предоставил США доступ к 15 военным объектам. Согласно договору, США смогут разместить на указанных объектах своих военных и технику. Финские власти берут на себя обеспечение безопасности тех мест, которые будут использовать американцы. Соглашение о сотрудничестве в области обороны две страны подписали 18 декабря прошлого года. По данным Reuters, который ознакомился с соглашением, в числе 15 объектов — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны. Склады для военного имущества разместятся вдоль путей, ведущих к российской границе.