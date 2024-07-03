«Болеют за Трампа»: как в России радуются провалу Байдена

«В Кремле болеют за Трампа и рады результатам дебатов», — сказал The Moscow Times человек, близкий к руководству администрации президента России.

В Кремле, российском правительстве и истеблишменте с волнением и интересом следят за президентской кампанией в США и надеются, что на этот раз победу одержит Дональд Трамп. Об этом The Moscow Times рассказали три действующих чиновника, работающих в правительстве и администрации президента РФ, три сотрудника МИД, а также бывшие чиновники и два крупных предпринимателя.

Похожие симпатии и у многих чиновников российского правительства. «В Москве видят перспективу [улучшения отношений] в случае прихода в Белый дом Трампа и новой республиканской администрации», — считает чиновник правительства.

«Есть какие-то надежды на Трампа. Поэтому многие считают, что все пока идет в нужном направлении», — говорит крупный российский бизнесмен, поддерживающий отношения с высокопоставленными чиновниками Кремля и правительства.

В Кремле заявляют, что президенту РФ некогда смотреть дебаты американских кандидатов в президенты.

«Вообще в публичных заявлениях мы делаем акцент на том, что выборы в США для России не важны. Поставлена задача в декларациях преуменьшать значение американских выборов», — пояснил The Moscow Times действующий сотрудник МИД РФ.

Однако на самом деле в Кремле, МИД и разведслужбах внимательно анализируют выборы в США, отмечает издание.

«Отслеживают как сами дебаты, так и реакцию на них в США и в других странах. Открытая, прозрачная политика в США по сравнению с Россией дает огромный объем информации», — отмечает Борис Бондарев, бывший сотрудник российской миссии ООН в Женеве, уволившийся в знак несогласия с вторжением в Украину.

«Когда Путин говорил, что поддерживает Байдена, он не шутил. Он пытался умышленно нанести ущерб действующему президенту США, понимая, как такая «поддержка» будет воспринята в Штатах, особенно в нынешних условиях», — утверждает бывший высокопоставленный сотрудник Кремля.

Главное преимущество Трампа для Москвы — открытость к переговорам с Россией и к компромиссам, большая, чем у Байдена, готовность на смелые решения при поиске урегулирования, полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.

А его недостаток для Москвы, по мнению Суслова, в том, что республиканец проявляет высокую толерантность к рискам эскалации и большую готовность пойти на силовые решения.

«Приход Трампа много чего сулит Кремлю. Но может не так много, как Кремлю хотелось бы», — заявляет Бондарев.