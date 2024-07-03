Украину атакуют: объявлена воздушная тревога

Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские военные начали атаковать Украину беспилотниками типа «шахед». На всей территории страны объявлена воздушная тревога: она связана со взлетом российского самолета МиГ-31К, который способен нести ракеты.

Как пишут ВСУ, группа дронов-камикадзе двигается через Сумскую область в направлении Черниговской; дроны также направляются через Полтавскую область в направлении Черкасской и Киевской, а через Черниговскую — в западном направлении.

Кроме того, несколько «шахедов» двигаются с юга через Херсонскую область в направлении Днепропетровской.