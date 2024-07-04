Фарид Исаев, автор haqqin.az 01:26

В Британии прошли удивительные выборы в парламент. Все заранее знали, что они обернутся оглушительным поражением правящей Консервативной партии и что новое правительство возглавит глава лейбористов Кир Стармер. Никакой интриги. Ну, разве что понаблюдать, кто из нынешних министров провалится на округе, а кому удастся сохранить место в Палате общин. Тут как раз ничего удивительного нет, так бывает. Удивительно, что британцы не ждут ничего хорошего от такой резкой перемены политического ландшафта. Иными словами, основной мотив нынешнего голосования для большинства британцев – убрать, наконец, из правительства осточертевших консерваторов. От лейбористов при этом больших ожиданий нет. Потому это грустные выборы.

Конечно, четырнадцать лет подряд у власти – вполне достаточный по западным меркам срок, чтобы поднадоесть. Но консерваторы не просто надоели, они умудрились наломать таких дров, что вообще непонятно, когда эти завалы будут разобраны. Роковую роль в судьбе партии, а главное - страны, сыграло решение премьер-министра Дэвида Кэмерона выполнить предвыборное обещание 2015 года и провести референдум о пребывании Великобритании в Евросоюзе. Сам-то он был убежден, что британцы проголосуют против, но внутри партии нашлись яркие сторонники Брэкзита, в первую очередь красноречивый и неугомонный Борис Джонсон, тогдашний мэр Лондона, и результат известен: Британия покинула ЕС, а Кэмерон, будучи честным человеком, покинул пост премьера. С тех пор правительство консерваторов не раз меняло лидеров, а шторм не прекращался. Анекдотичным примером неразберихи в среде консерваторов стало рекордно короткое пребывание во главе правительства Лиз Трасс: ей хватило 49 дней, чтобы осознать тупик и отправиться в отставку.

Консервативное правительство худо-бедно оформило развод с Евросоюзом, но обещанного процветания от того, что в Брюссель больше не надо отправлять регулярных платежей, не настало. Наоборот, разрыв наработанных экономических связей с континентом больно ударил по Британии, а как раз средств, которые поступали из Брюсселя, стало заметно не хватать на поддержание, например, системы здравоохранения, которая «поплыла» просто на глазах. И Ла-Манш вовсе не оградил страну от потока мигрантов, как надеялись брекзитеры. Сейчас от шестидесяти до семидесяти процентов британцев считают Брэкзит ошибкой. Но это не та ошибка, которую можно быстро исправить. Лидер лейбористов Кир Стармер говорит, что при его жизни этого не произойдет. А как справляться с проблемами, новое правительство лейбористов, похоже, не имеет даже смутного понятия, хотя партия и шла на выборы с лозунгом Change - «Изменяйся». Легко сказать, трудно сделать. Этим нынешняя ситуация сильно отличается от 1997 года, когда лейбористы во главе с молодым энергичным Тони Блэром пришли к власти и удерживали ее до 2010 года. То было время больших надежд, сейчас – время больших разочарований.

Все до сих пор задаются вопросом, зачем Риши Сунак объявил выборы летом, ведь формально он мог это сделать даже в декабре: главное, чтобы это произошло в нынешнем году. Было еще чистых полгода у власти. Мнения на этот счет расходятся. Кто-то считает, что премьер побоялся, что к концу года ситуация еще больше ухудшится, и тогда парламентский результат будет еще хуже. Есть те, кто думает, что Сунак пытался поймать политических оппонентов на неготовности к скорым выборам.