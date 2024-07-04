Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 02:05

Дагестанская трагедия в полной мере обнажила волчий оскал поднявшего голову регионального терроризма. И в Азербайджане прокатилось эхо громкого взрыва, произошедшего на северных рубежах, в соседней республике. В Баку задумались и задались вопросом: как показывает недавняя политическая история и ныне сложившаяся реальность в патерналистской России – и даже системная стабильность не гарантирует от поползновения чудовищной террористической силы… Новые угрозы и вызовы в регионе подталкивают к онтологическому анализу готовности азербайджанской системы безопасности.

Роль Алиевых Еще на заре становления качественно иной, независимой государственности, органы защиты суверенитета, воссозданные Основателем Третьей Республики Гейдаром Алиевым, предотвратили развязывание гражданской войны, не дали воспламениться искрам сепаратизма на юге и севере страны, всеми силами боролись против самопровозглашенной сецессии в Карабахе… Параллельно структуры государственной безопасности Азербайджана принимали участие в борьбе с международным терроризмом, сотрудничали с различными странами в контртеррористических операциях, пресекавших деятельность международных исламских боевиков, связанных с террористическими организациями, а также обезвреживали фанатиков «Аль-Каиды», ИГ и шиитских ополчений непосредственно на территории Азербайджана. Геополитическая значимость Азербайджана приковывала к себе внимание различных религиозных экстремистских группировок. Проникновение религиозно-экстремистских сил и их ставка на процесс естественного возрождения религиозного самосознания, создавали опасную почву для дестабилизации внутриполитического положения и дискредитации азербайджанского государства. Стратегию национальной безопасности Гейдара Алиева продолжил национальный лидер Ильхам Алиев. Борьба за восстановление территориальной целостности мирными, дипломатическими путями отнюдь не исключала, а напротив, актуализировала антитеррористическую деятельность учреждений национальной безопасности против повсеместных проявлений армянского терроризма.

«Слабые образования, желающие завоевать автономию, располагают только одним оружием – терактами», - писал один из основателей современной западной политологии Сэмуэл Хантингтон. Хотя в реальности карабахские сепаратисты не только ставили перед собой куда более «грандиозные» цели, но и были одержимы ими. Единый фронт международного армянского терроризма учинил только на территории Азербайджана 32 теракта, в результате которых погибли более двух тысяч людей. О роли СГБ Однако активная деятельность органов национальной безопасности Азербайджана полностью нивелировали существовавшие угрозы. Концентрированным выражением международной оценки деятельности органов национальной безопасности нашей страны стал отчет Госдепартамента США о терроризме в Азербайджане, в котором, в частности, говорится: «…на судебном процессе с участием группы под названием «Аль-Каида Кавказ» 16 членов группы были приговорены к срокам вплоть до пожизненного заключения. Группа была осуждена за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также за убийство офицера Министерства внутренних дел Азербайджана. Группа состояла из граждан Азербайджана, Турции, России и Йемена». Возобладавшая общественно-политическая стабильность, эффективная гармония внутренней и внешней политики, а также повышение уровня качества жизни безусловно, базируются на отлаженной системе обеспечения национальной безопасности государства.

С годами деятельность, структура, стиль и методы ведения оперативной разведывательной и контрразведывательной работы органов национальной безопасности постоянно совершенствовались, обретая более динамичный и качественный характер, чему во многом способствовал указ президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 декабря 2015 года, в котором обосновывалась необходимость упразднения Министерства национальной безопасности и создания на его базе двух служб - государственной безопасности и внешней разведки. Эта реформа, проведенная в преддверии 44-дневной Второй Карабахской войны сыграла принципиально важную роль в повышении уровня спецопераций азербайджанских спецслужб и их противодействии диверсионным операциям противника в тылу. Победоносное окончания Второй Карабахской войны сформулировало перед органами национальной безопасности задачи проведения операций по обеспечению атмосферы спокойствия и стабильности освобождённых от оккупации азербайджанских районов, а также по нейтрализации деятельности диверсионных групп, которые вплоть до сентября 2023 года продолжали действовать против Азербайджана, устраивая теракты. В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года, в Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Губадлинском районах и поселке Гадрут Ходжавендского района в кратчайшие сроки начали функционировать местные отделения Службы государственной безопасности. После окончательного восстановления территориальной целостности, ставшего возможным в результате однодневной спецоперации, последовала четко организованная и филигранно проведенная операция органов национальной безопасности по аресту бывших «руководителей» карабахской самопровозглашенной сецессии. Именно благодаря работе спецслужб, удалось выявить и привлечь к ответственности преступников за все содеянное против суверенитета азербайджанского государства, за кровавые, террористические действия, унесшие сотни, тысячи жизней.

О роли МВД Отдельной строкой следует сказать о роли в обеспечении национальной безопасности и сохранении внутренней общественно-политической стабильности азербайджанского общества, сыгранную органами внутренних дел. Статические данные только за 2023 год дают полное представление о высокой оперативности и отменной профессиональной подготовке органов внутренних дел, обеспечивающих соблюдение правовых норм, а также профилактику и пресечение уголовных преступлений. Если же конкретизировать эти данные, то за прошлый год было зарегистрировано 36.811 преступлений, из которых было раскрыто 87,8 процентов. Раскрываемость мелких краж составила 84,5 процента. Органами МВД были арестованы 4.324 человека, совершившие тяжкие преступления, обезврежены 254 криминальные группировки, раскрыты 426 преступлений прошлых лет. Эффективность розыска обвиняемых составила 87,8 процента. Было установлено местонахождение 108 человек, объявленных в международный розыск бюро Интерпола в Азербайджане, и 53 граждан, разыскиваемых другими странами-членами Интерпола. На фоне подъема уровня международного терроризма во многих странах мира, в том числе, и в сопредельных государствах, Азербайджан представляет собой островок спокойствия и общественно-политического благополучия. Хотя из описанного выше читатель haqqin.az может представить, какими титаническими усилиями азербайджанского народа, его президента, армии и органов безопасности были достигнуты эти стабильность и благополучие. Не случайно, большинство стран мира – кто-то искренне, а кто-то и сквозь зубы – признают феномен Азербайджанской Республики, как самодостаточного, успешного и прогрессирующего государства.

Кто против нас? К сожалению, далеко не все политические силы адекватно относятся к успехам в создании феномена благополучия и стабильности. На мировой арене все еще существуют политические силы, пытающиеся дезинформировать мировую общественность относительно позиции Азербайджана как в отношении международного терроризма, так и любого сепаратистского движения независимо от его национальной, этнической, религиозной и региональной принадлежности. Впрочем, эти силы давно уже не утруждают себя наведением камуфляжа! В фарватере антиазербайджанских сил шествует сегодня Франция. Ее неправомерные действия, фактически, являются вмешательством во внутренние дела суверенного Азербайджана, а угрозы носят откровенно фантасмагоричный характер. Президенту Эммануэлю Макрону и господам-членам обеих палат французского парламента пригрезилось, что Азербайджан не только нарушил права армян Карабаха, но и покушается на территориальную целостность Армении! Достопочтенные французские парламентарии, одурманенные, а возможно, и просто одураченные демагогией многочисленной армянской диаспоры, воюющей за «Великую Армению», не выходя из парижских и марсельских бистро ныне вопят о нарушении прав армян, которые без какого-либо принуждения, по собственному желанию покинули территорию Карабахского экономического района республики.