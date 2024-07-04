Иранцы выберут сегодня нового президента

За президентское кресло поборются 69-летний бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиан и 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. В первом туре, который прошел 28 июня, Пезешкиан и Джалили набрали 44% и 40% голосов соответственно. Для победы необходимо было набрать больше 50%. По меньшей мере 4% избирательных бюллетеней оказались недействительными.

Как отмечают иранские СМИ, явка избирателей на первом туре президентских выборов оказалась самой низкой с момента создания Исламской республики Иран в 1979 году. Ожидается, что на втором туре явка также не будет высокой.

В ходе дебатов, состоявшихся между кандидатами во вторник, Пезешкиан раскритиковал Джалили за отсутствие опыта работы на ключевых госдолжностях. В свою очередь Джалили обвинил Пезешкиана в отсутствии четкого плана по управлению страной.

По мнению Джалили, «при поддержке народа» Иран сможет добиться роста ВВП в 8% в год. Кроме того, он считает, что Иран должен проводить «динамичную внешнюю политику» и развивать отношения с теми странами, с которыми у Тегерана нет серьезных разногласий.

«Иран должен обратить внимание 200 стран мира, с которыми необходимо укрепить отношения», - подчеркнул Джалили.

В свою очередь Пезешкиан заявил, что его внешняя политика в случае избрания будет основываться на «взаимодействии с миром». Он выступил за начало переговоров об отмене санкций западных стран против Ирана.

Оба политика пообещали решить проблемы бедных слоев населения Ирана, рабочих, женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также обеспечить доступ к более качественному и быстрому интернету.

Кроме того, кандидаты обсудили проблемы, вызванные выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который регулировал иранскую ядерную программу. Пезешкиан поддержал действия бывшего президента Ирана Хасана Роухани, который в свое время подписал СВПД. Кроме того, кандидат призвал нарастить усилия по одобрению связанных с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) законопроектов, чтобы расширить торговлю Ирана с остальным миром.

Джалили же заявил, что Иран полностью выполнял свои обязательства в ядерной сфере, а «другая сторона вышла из СВПД».

Джалили выступил в поддержку внешней политики, которую вел покойный президент Ирана Ибрагим Раиси, и заявил, что намерен расширять связи с соседними странами, а также странами Африки и Азии для нейтрализации ограничительных мер, введенных, в частности, США. По его словам, обнуление эффекта от санкций вынудит западные страны отменить их.

Во втором туре Джалили может рассчитывать на дополнительные голоса, так как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал своих сторонников голосовать за него. Галибаф в первом туре занял третье место с 13,78% голосов. Как и Джалили, он представляет иранских консерваторов. Четвертый участник первого тура, Мостафа Пурмохаммади (0,84%), призвал своих сторонников проголосовать во втором туре, но не стал советовать, за кого отдать голос.