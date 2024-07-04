Опрос в России: сторонников мира и ядерного удара по Украине стало больше

Больше трети россиян уверены, что ядерный удар может быть «оправданным». Из них 10% респондентов определенно поддерживают ядерный удар, еще 24% считают его скорее целесообразным. При этом за последний год доля сторонников ядерного удара среди россиян увеличилась на 5%, что стало рекордом за все время войны.

Согласно проведенным «Левада-Центром» результатам опроса, 52% россиян против использования ядерного оружия в войне с Украиной, при этом их доля снижается: в апреле 2023 года таких было 56%.

Больше всего поддержка ядерного удара среди пенсионеров. «Мнение о том, что использование ядерного оружия не может быть оправдано, более распространено среди молодых россиян (63% в возрасте 18-24 года), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (64%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (72%)», — пишет «Левада».

В то же время сразу 58% россиян считают, что Украина и РФ должны начать мирные переговоры. С мая число сторонников переговоров увеличилось на 4%.

37% выступают за продолжение военных действий, и это число за последние два месяца уменьшилось на 6%.

В свою очередь 41% россиян считает, что в переговорах больше заинтересована Россия, и лишь 21% – что Украина (28% считают, что обе стороны одинаково). При этом сторонников первой версии за последний год стало больше на 3%, второй – на 4%.

Только 11% россиян считают, что ответственность за гибель людей и разрушения на войне несет Украина. 6% возлагают войну на Россию, число сторонников этого варианта уменьшилось на 2%.

Подавляющее большинство опрошенных – 65% – считают виновниками Штаты или НАТО в целом. Год назад за такой вариант голосовали 56%.