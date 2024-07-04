Дело о подарках: экс-президенту Бразилии предъявили обвинения

Полиция предъявила бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару обвинения в рамках расследования дела о ввозе украшений, подаренных властями Саудовской Аравии. Об этом сообщил портал G1.

По его данным, политика подозревают в присвоении государственного имущества, преступном сговоре и отмывании денег. Полиция не стала запрашивать ордер на задержание Болсонару на время расследования. Обвинения по делу предъявлены еще 11 лицам.

Газета O Estado de S. Paulo ранее писала, что сотрудник администрации Болсонару в октябре 2021 года пытался тайно ввезти в Бразилию драгоценности стоимостью $3,2 млн, которые власти Саудовской Аравии подарили президенту перед его визитом в королевство. Таможня конфисковала украшения из-за неуплаты пошлины, взимаемой при ввозе предметов дороже $1 тыс. (50% стоимости). По данным издания, до окончания президентского срока Болсонару сотрудники его администрации несколько раз пытались добиться возвращения украшений.

В марте 2023 года Федеральная счетная палата Бразилии обязала Болсонару передать государству подарки, полученные от властей Саудовской Аравии и ОАЭ.