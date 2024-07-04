Атака беспилотников на города России: есть пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске российская ПВО сбила «несколько беспилотников».

Он утверждает, что беспилотники украинские и несколько гражданских объектов в городе пострадали.

Губернатор сообщил также, что шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы после атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск.

Кроме того, беспилотники и атаковали Ростов-на-Дону. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, сейчас работают силы ПВО. Очевидцы сообщают, что в городе начался пожар. Официальной информации о возгорании пока нет, пишут российские телеграм-каналы.