Риши Сунак объявил о своем поражении. В Британии меняется власть

Сунак отметил, что для его партии это была «трудная ночь», а британский народ вынес «отрезвляющий вердикт». Политик добавил, что берет ответственность за поражение Консервативной партии на себя.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии на парламентских выборах и заявил об уходе в отставку , сообщает The Guardian.

Сунак поздравил лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера с победой и отметил, что передача власти из рук в руки «пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон». «Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны», — сказал Сунак.

В свою очередь Стармер поблагодарил своих избирателей, отметив, что «перемены начинаются сейчас». Лидер лейбористов, который займет должность премьер-министр, подчеркнул, что этот мандат подразумевает «большую ответственность».

Телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома сообщает, что после подсчета бюллетеней в более чем 80% избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандата, тори — 90 кресел, а либеральные демократы — 51. Всего в Великобритании 650 избирательных округов. Для достижения парламентского большинства необходимо получить поддержку в 326 из них.