Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Армении необходим новый основной закон, заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем обращении к народу по случаю Дня Конституции.

По его словам, Конституция представляет собой коллективное соглашение граждан о правилах жизни, правах и обязанностях в стране.

«Действующая Конституция вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан. По известным всем стечениям обстоятельств сегодня граждане Армении не считают, что действующая Конституция отражает их представления о правилах жизни в обществе и государстве. Они видят ее как документ, созданный и внедренный правящей элитой», - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что главная проблема заключается не только в том, что написано в Конституции, но и в том, как она была принята. По его словам, Армении необходима новая Конституция, которую народ будет считать своей, отражающей его представления о государстве и взаимоотношениях с ним.

«Нам нужна новая Конституция, которая будет органически связана с народом - своим создателем», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что вопрос о новой Конституции часто становится предметом спекуляций. Тем не менее, подчеркнул премьер, необходимо продолжать работу над укреплением институциональной, психологической и физической устойчивости страны.

Пашинян призвал сосредоточиться на интересах народа «реальной Армении», который создал Республику Армения как инструмент для обеспечения свободы, благополучия, счастья и безопасности на международно признанной территории.

Баку неоднократно заявлял, что основным препятствием на пути заключения мирного договора с Ереваном является сохранение в Конституции и других законодательных актах Армении территориальных претензий к Азербайджану.