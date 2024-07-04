Орбан не подтверждает...
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил сообщения СМИ о том, что отправится в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным войну России против Украины.
Об этом он заявил, отвечая в утренней программе радиостанции Kossuth на вопрос, какие будут его следующие шаги после состоявшейся 2 июля поездки в Киев.
«Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся», - сказал Орбан.
Напомним, что о возможной поездке венгерского премьера в Москву 5 июля сообщили накануне СМИ со ссылкой на официальных лиц. Подтверждения этой информации ни в Будапеште, ни в Москве пока не было.