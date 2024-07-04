Кремлю не до никабов

В Кремле не ведется дискуссий на тему запрета никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не участвуем в этой дискуссии», - сказал он.

В разговоре с изданием первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев уточнил, что широкой дискуссии по вопросу ношения никабов нет и в нижней палате. Он отметил, что «решения об этом должно принимать мусульманское духовенство».

С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. Такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Против никабов также высказались глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Последняя также призвала запретить ношение хиджабов в школах.

После терактов в Дербенте и Махачкале против никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе. 4 июля аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.