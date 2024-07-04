В Беларуси заявили о риске украинских провокаций

На белорусско-украинской границе «сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны». Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Владимир Куприянюк.

«В целом, в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций.

Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу», - сказал он.

Генерал указал, что «такие действия не только преследуют разведывательные цели, но и осуществляются в рамках попыток заброски на белорусскую территорию взрывчатых веществ и других средств для обеспечения возможных действий диверсионной направленности».