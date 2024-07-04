Эрдоган и Асад могут увидеться в России

Первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может пройти в России. Об этом со ссылкой на источники в Анкаре сообщает газета Türkiye, утверждая, что переговоры могут состояться в сентябре.

Как пишет издание, в качестве места встречи рассматриваются Россия, страны Персидского залива и Ирак. Отмечается, что администрация Дамаска «ведет подготовку, ориентируясь на Ирак». «В Анкаре хотят, чтобы процесс (подготовки встречи) проходил тихо. В какой стране состоятся переговоры, станет ясно после визита президента России (Владимира) Путина в Турцию», - пишет издание.