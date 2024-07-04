В Армении поймали и заключили под стражу разыскиваемую в Великобритании наемную убийцу из США. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Согласно информации, 2 июля в селе Прошян была найдена и задержана 44-летняя Эйми Б. Она разыскивалась в Великобритании по обвинению в сговоре с целью совершения убийства и незаконном хранении оружия. В настоящее время женщина арестована.

В свою очередь, агентство BBC сообщает некоторые детали о личности Эйми: она находилась в розыске за попытку застрелить бизнесмена в Бирмингеме (США) в сентябре 2019 года. По данным британской полиции, Мохаммед Аслам и Мохаммед Назир из Дерби наняли киллершу для расправы над бизнесменом.

Сообщается также, что во время покушения она была в хиджабе, однако пистолет заклинило. С тех пор женщина находилась в розыске. И на днях была обнаружена на территории Армении.