Ильхам Алиев в Шуше обновлено 12:11

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Центра государственных услуг в Шуше.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии рекреационного комплекса «Иса булагы» в Шуше, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев также принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений. 

Глава государства также принял участие в открытии мечети Ашагы Говхар ага в Шуше после восстановления.