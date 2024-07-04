Ильхам Алиев в Шуше обновлено 12:11
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Центра государственных услуг в Шуше.
* * * 11:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии рекреационного комплекса «Иса булагы» в Шуше, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев также принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений.
Глава государства также принял участие в открытии мечети Ашагы Говхар ага в Шуше после восстановления.