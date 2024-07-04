11:25

Заместитель директора НИИ кардиологии Министерства здравоохранения профессор Рафаил Дашдемиров рассказывает о причинах возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, факторах риска и общих симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, и как уберечь себя от недуга. - К наиболее частым патологиям сердечно-сосудистой системы относятся гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Гипертония — это повышенный уровень артериального давления. Заболевание может протекать бессимптомно, а может сопровождаться такими явлениями, как головокружение, головная боль, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, тошнота, слабость, бессонница. Аритмия – это нарушение частоты, ритмичности и последовательности сокращений сердечной мышцы. К основным симптомам аритмии относятся неровное, очень частое или замедленное, сердцебиение, головокружение, состояние, близкое к обмороку, боли в груди. В некоторых случаях вы можете не ощущать никаких признаков нарушения ритма сердца. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — патология, при которой происходит поражение миокарда из-за недостаточного кровоснабжения. Чаще всего симптомы ИБС проявляются при физической нагрузке: это загрудинная боль, чувство нехватки воздуха, одышка, отеки, перебои в работе сердца, аритмия. Сердечная недостаточность — комплекс расстройств, вызванных преимущественно понижением сократительной способности сердечной мышцы. В их числе цианоз, одышка, кровохарканье, учащенное сердцебиение, отеки и увеличение печени. Приобретенные пороки сердца — заболевания, связанные с нарушениями клапанного аппарата сердца и магистральных сосудов. Основные проявления — боли в области сердца, одышка, отеки, учащенное сердцебиение, кашель, кровохарканье, загрудинная боль при физической нагрузке, головокружения, обмороки.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) вызываются рядом причин. К ним можно отнести врожденные пороки сердца и сосудов, ожирение, нарушения липидного (жирового) обмена веществ, нарушения эндокринной системы, инфекции (стрептококковые, энтерококковые и др.), сидячий образ жизни, стрессы, заболевания других органов и систем (например, сахарный диабет, заболевания почек), наследственность и др. - Каковы факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний? - В кардиологии существует понятие «факторы риска сердечно-сосудистых катастроф». Под катастрофой понимается острое нарушение кровоснабжения. Если это происходит в сердечной мышце, то называется инфаркт, а если в головном мозге, то инсульт. Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя. Воздействие поведенческих факторов риска на человека может проявляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы тела и ожирения. Оценка этих «промежуточных факторов риска» может проводиться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Научно доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и предотвращение вредного употребления алкоголя снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для снижения риска развития ССЗ и профилактики инфаркта и инсульта при диабете, повышенном кровяном давлении и повышенном уровне липидов может быть необходима лекарственная терапия. - Также хотелось бы узнать об общих симптомах сердечно-сосудистых заболеваний? - Зачастую лежащая в основе заболевания болезнь кровеносных сосудов протекает бессимптомно. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями о заболевании. Симптомы инфаркта включают: боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки; боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине. Кроме того, человек может испытывать затруднения в дыхании или нехватку воздуха; тошноту или рвоту; чувствовать головокружение или терять сознание; покрываться холодным потом и становиться бледным. Женщины чаще испытывают нехватку дыхания, тошноту, рвоту и боли в спине и челюсти. Наиболее распространенным симптомом инсульта является внезапная слабость в лице, чаще всего с какой-либо одной стороны, руке или ноге. Другие симптомы включают неожиданное онемение лица, особенно с какой-либо одной стороны, руки или ноги, спутанность сознания, затрудненную речь или трудности в понимании речи, затрудненное зрительное восприятие одним или двумя глазами, затрудненную походку, головокружение, потерю равновесия или координации, сильную головную боль без определенной причины, а также потерю сознания или беспамятство. Люди, испытывающие эти симптомы, должны немедленно обращаться за медицинской помощью. Чем раньше кардиолог при осмотре определит стадию заболевания, тем легче, безопаснее и менее медикаментозным будет лечение. Поэтому необходимы ежегодные профилактические визиты к кардиологу для ЭКГ-исследования.