Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:58

Московский избирком утвердил новый порядок голосования на выборах. Теперь отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня можно будет, только предварительно подав заявление. Де-факто это означает отмену бумажного голосования в Москве. Пока. Поскольку если опыт окажется удачным, власти распространят его на всю страну. Разумеется, все это для блага человека и во имя человека, поскольку в Центральной избирательной комиссии данное решение объяснили трогательной заботой о деревьях – дескать, слишком много их приходится срубить, чтобы бюллетени для голосования напечатать.

Словом, никогда еще выборы в России, которые состоятся осенью нынешнего года, не были настолько демократичными: теперь на избирательных участках стандартно будут стоять терминалы для электронного голосования и проголосовать физически можно будет только через них. И вроде пришел ты на участок – но голосовать сможешь только виртуально. Да и у администрации российского президента хлопот стало поменьше. Раньше надо было спускать в регионы контрольные цифры и по явке, и по голосам «за», контролировать процесс, заставляя нервничать губернаторов – а теперь ничего этого и не надо. Дал задание местным избиркомам и техническим специалистам, которых курируют спецслужбы, и получи на выходе протокол с теми данными, которые желательны. Тут только проследить надо, чтобы кадры на местах не переусердствовали. А то начнут лепить явку в 99% и 146% голосов «за» - но это пока единственное ожидаемое неудобство от нововведений. В остальном же сплошные плюсы для властей, которые получают надежный инструмент проведения во власть своих проверенных и перепроверенных.