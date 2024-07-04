В Москве отменили бумажное голосование наш комментарий
Московский избирком утвердил новый порядок голосования на выборах. Теперь отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня можно будет, только предварительно подав заявление.
Де-факто это означает отмену бумажного голосования в Москве. Пока. Поскольку если опыт окажется удачным, власти распространят его на всю страну. Разумеется, все это для блага человека и во имя человека, поскольку в Центральной избирательной комиссии данное решение объяснили трогательной заботой о деревьях – дескать, слишком много их приходится срубить, чтобы бюллетени для голосования напечатать.
Словом, никогда еще выборы в России, которые состоятся осенью нынешнего года, не были настолько демократичными: теперь на избирательных участках стандартно будут стоять терминалы для электронного голосования и проголосовать физически можно будет только через них. И вроде пришел ты на участок – но голосовать сможешь только виртуально.
Да и у администрации российского президента хлопот стало поменьше. Раньше надо было спускать в регионы контрольные цифры и по явке, и по голосам «за», контролировать процесс, заставляя нервничать губернаторов – а теперь ничего этого и не надо. Дал задание местным избиркомам и техническим специалистам, которых курируют спецслужбы, и получи на выходе протокол с теми данными, которые желательны.
Тут только проследить надо, чтобы кадры на местах не переусердствовали. А то начнут лепить явку в 99% и 146% голосов «за» - но это пока единственное ожидаемое неудобство от нововведений. В остальном же сплошные плюсы для властей, которые получают надежный инструмент проведения во власть своих проверенных и перепроверенных.
Но и с самыми проверенными бывают осечки, что неоднократно приходилось наблюдать в российском политическом поле. Что ж, российская власть предусмотрела и эту опасность, приняв в начале мая закон о запрете иноагентам избраться, что, кстати, в информационном поле прошло практически незамеченным.
Теперь любой кандидат в ходе непрозрачного, внесудебного и необратимого объявления иноагентом моментально снимается с выборов. А любой депутат в результате той же непрозрачной и произвольной процедуры лишается мандата. И все это происходит без возможности опротестовать данное решение. Более того, даже потребовать объяснений, на основании чего оно было принято, не представляется возможным.
Иными словами, даже избрание человека депутатом не гарантия того, что он сможет высказывать свою позицию. В нынешней России депутат имеет право на колебания только вместе с генеральной линией партии «Единая Россия». Все остальное наказуемо.
Так что теперь можно с полным на то основанием сказать «прощай» российским выборам. Агония российской Госдуры (Александр Бастрыкин), которая за сравнительно короткий исторический срок прошла путь от протопарламента до «бешеного принтера», завершена. Кремль поставил жирную точку в ее возможной эволюции – как и на системе российских выборов.
Как, собственно, и на возможном процессе эволюции России. Ведь при всех их недостатках выборы – это всегда конкуренция программ развития. А если этого нет, то неизбежно погружение в болото и увязание в трясине. С периодическим пусканием пузырей по команде сверху.