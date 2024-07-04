В районе Шуджаийи, к востоку от города Газа, подразделения израильской армии продолжают ликвидацию боевиков и инфраструктуры – как на земле, так и в туннелях. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

С начала нового этапа операции в этом районе ликвидированы около 100 боевиков, уничтожены более 100 объектов инфраструктуры.

В центре сектора военнослужащие ликвидировали нескольких боевиков, пытавшихся заложить мины.

В районе Рафаха, на юге сектора Газа, ликвидировали десятки боевиков.

За последние сутки израильские ВВС атаковали более 50 целей в секторе Газа.