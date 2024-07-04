Резкая реакция Евросоюза на визит Орбана в Москву
Евросоюз исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, поэтому премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву. Этот визит проходит "исключительно в рамках двусторонних отношений", заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в распространенном в Брюсселе заявлении.
«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», - написал Боррель.
Он подчеркнул, что позиция ЕС по войне России против Украины «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным».