Макрона заставили «исчезнуть»

Президент Франции Эммануэль Макрон последние две недели посещает только официальные мероприятия и почти не появляется на публике, пишет Politico.

«Ему сказали прекратить предвыборную кампанию. И дело не в том, что он услышал нас сам, скорее, его заставили. Президент недооценил, насколько его личностью вызывает неприязнь», — сказал собеседник из партии «Возрождение».

Издание отмечает, что в последние недели несколько партийных чиновников настаивали на том, чтобы Макрон не участвовал активно в предвыборной кампании. Один из сторонников президента Франции настаивал на «демакронизации», а в правительстве заявляли, что имидж Макрона «изнашивается». На фоне этого, например, фотографии президента Франции убрали из предвыборных листовок.

Последние несколько дней, передает Politico, президент Франции занимался укреплением своего влияния. Объявлял о новых назначениях в полиции и силах безопасности, а также в армии, на флоте и в ВВС страны. Глава ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала эти действия «организацией административного переворота».

На выборах в Европарламент, которые проходили в начале июня, во Франции победила ультраправая партия «Национальное объединение». После Макрон объявил о досрочных выборах в парламент. Первый тур завершился 30 июня, на нем 29,25% набрало «Национальное объединение», партия «Возрождение» получила 21,27% голосов. Второй тур назначен на 7 июля.