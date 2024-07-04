Счетная Палата выявила в Нахчыване растраты и нарушения закона

Аудит охватил 2023 год. На этот год для Верховного Меджлиса было предусмотрено 6,3 млн манатов, из которых израсходовали 4,3 млн манатов.

Согласно плану работы Счетной Палаты Азербайджанской Республики на 2024 год, был проведен аудит использования государственных средств и имущества в соответствии с правовыми актами Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, сообщает агентство TNS.

В ходе аудита было установлено, что из средств, выделенных на содержание Верховного Меджлиса, было потрачено 78,9 тыс. манатов на мероприятия с неоформленной сметой, на направления, не связанные с функциональной деятельностью и не предусмотренные в смете расходов.

Сотрудникам Верховного Меджлиса было выплачено 79,2 тыс. манатов зарплаты, надбавок и премий, которые превышают предусмотренные законодательством нормы, и на эту сумму были рассчитаны соответствующие страховые выплаты.

Выяснилось, что 35 депутатов Верховного Меджлиса занимались оплачиваемой деятельностью, что запрещено Конституцией НАР, расходы на зарплату этим лицам в 2023 году составили 312,2 тыс. манатов.

В 2023 году на содержание Верховного Меджлиса без соблюдения требований единой бюджетной классификации израсходовано 32,4 тысячи манатов, без закупок - 69,3 тысячи манатов.

5,2 тыс. манатов было напрямую затрачено без проведения процедур закупок, без обоснования потребности и надлежащего оформления аппаратом Верховного Меджлиса на покупку подарков, не имеющих исторической, культурной ценности и не носящих памятный характер.

Кроме средств на казначейском счете организации, на банковском счете Фонда развития и защиты Нахчывана оставались средства в размере 31,5 млн манатов.

Коллегия Счетной Палаты приняла решение о восстановлении необоснованных расходов в бюджет, о правильном оформлении расходов и о усилении контроля за использованием государственных средств в соответствии с требованиями законодательства и назначением государственного имущества.