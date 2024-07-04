В Турции десятки задержанных за связи с ИГ
Службы безопасности Турции задержали 45 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в сети Х.
«В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 16 провинциях, задержаны 45 человек», - написал министр. Задержания проведены в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье.
Стоит заметить, что за год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.