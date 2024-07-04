Армяне спросили у посла Ирана про азербайджанца Пезешкиана

Политика Ирана в отношении Армении останется неизменной после смены власти, заявил иранский посол в Ереване Мехди Собхани, отвечая на вопрос об азербайджанском происхождении одного из кандидатов на пост президента страны.

Сегодня проходит второй тур голосования на президентских выборах в Иране. Граждане выбирают из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора и этнического азербайджанца Масуда Пезешкиана и его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили.

«Политика Ирана в отношении Армении принципиальна и направлена на развитие и расширение сотрудничества и взаимодействия. Эта политика не изменится со сменой власти», - заявил Собхани, подчеркнув, что все кандидаты в ходе предвыборных кампаний представили свои программы по развитию отношений с соседними странами.

Посол подчеркнл, что в Иране проживает множество этнических групп, однако это не оказывает влияния на национальную политику страны.

«Иран остается другом Армении и продолжит развивать отношения с Ереваном при новом правительстве», - добавил он.