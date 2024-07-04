Посол Ирана дал совет армянам: не доверять «Большому Сатане»

«Мы приветствуем усилия Армении и Азербайджана по достижению мира. Мы против войны и выступаем за мир. Альтернативы миру в регионе не существует. Это наш принципиальный подход. Мы поддерживаем диалог между Ереваном и Баку», - уверяет Собхани.

Политика США на Южном Кавказе не учитывает интересы народов региона, считает посол Ирана в Армении Мехди Собхани. Так он прокомментировал заявления Вашингтона о поддержке армяно-азербайджанского мирного процесса.

При этом в Тегеране не доверяют Вашингтону. По мнению Собхани, когда «Большой Сатана» заходит в регион, он преследует свои цели, не стремится к миру и безопасности народов.

«Они (США) хотят превратить Южный Кавказ в платформу для сведения счетов с другой страной. Учитывая наш опыт с «Большим Сатаной», мы очень скептичны относительно их заявлений», - заявил посол.

Собхани также заявил, что в Иране не верят в искренность США. По его словам, формат «3+3», включающий страны региона, может способствовать достижению долговременного мира. Этот формат охватывает не только политические, но и экономические и торговые аспекты, считает посол.