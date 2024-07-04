Попытка госпереворота в Кыргызстане
Сотрудники спецслужб Кыргызстана обезвредили группу, которая планировала осуществить в стране насильственный захват власти. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», - говорится в сообщении.