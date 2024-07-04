Партизаны остановили вагоны с северокорейскими боеприпасами
Украинские партизаны остановили движение вагонов с боеприпасами из Северной Кореи. Им удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. Об этом сообщили в движении «АТЕШ».
В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.
Журналистов на место инцидента не допустили. Информация попала в местные телеграм-каналы.
Только после получения команды из областного управления ФСБ разрешили ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам.