Победителей республиканских предметных олимпиад наградили

В церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутаты, представители государственных и частных учреждений, члены Общественного совета при министерстве, эксперты в области образования, ученики и родители.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Далее заместитель директора Института образования Фуад Гараев рассказал о республиканских олимпиадах по естественным наукам. Говоря о цели предметных олимпиад, он сообщил, что в этом году возрос интерес учащихся к участию в олимпиадах.

Касаясь успехов наших учеников на международных олимпиадах, Фуад Гараев отметил, что в 2014-2024 годах они завоевали в общей сложности 470 медалей.

Заместитель директора отметил, что победителями предметных олимпиад, проводимых в этом году по 8 дисциплинам и 2 возрастным группам, признан 491 человек, которые завоевали 163 серебряные, 244 бронзовые и 84 золотые медали.

Далее министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил победителей олимпиады с успехом. По словам министра, хотя выиграть Олимпиаду и сложно, для наших учеников это дверь в будущее.

После этого были вручены дипломы и награды 8 золотым медалистам, показавшим наивысшие результаты на республиканских предметных олимпиадах - «Первые из первых» и другим победителям олимпиад.

Позже был показан видеоролик о республиканских олимпиадах.