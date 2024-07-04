Спонсоры демократов нашли замену Байдену

Ключевые спонсоры Демократической партии считают губернаторов штатов Мичиган и Калифорния Гретхен Уитмар и Гэвина Ньюсома наиболее вероятными кандидатами на замену Джо Байдену в борьбе за пост президента США против Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на осведомленные источники. В победу действующего президента они не верят.

Газета отмечает, что такое внимание спонсоров к губернаторам американских штатов отражает растущее разочарование среди демократов «тупиковой ситуацией», в которой оказался нынешний президент США.

«Я самый большой поклонник Джо, он достойный государственный служащий, но он обречен... нам нужно начать сосредоточивать все свое внимание на том, что будет дальше», — сказал один из спонсоров, который близок к президенту.

Вице-президент Камала Харрис также входит в число вероятных кандидатов. Об этом газете сообщили несколько спонсоров и организаторов пожертвований, которые провели переговоры между собой в ходе подготовки к сбору несколько сотен миллионов долларов для поддержки нового кандидата.

По мнению доноров, выдвижение Гретхен Уитмар позволит партии демократов добиться успеха на выборах в ее родном штате Мичиган, где она имеет высокий рейтинг поддержки. В 2022 году она выиграла губернаторскую гонку с перевесом более чем в 10 пунктов. Спонсоры уже заявили, что у госпожи Уитмар больше всего шансов одержать победу над Дональдом Трампом в Мичигане.

По информации FT, несколько спонсоров отказались поддерживать Демократическую партию до тех пор, пока действующий президент не выйдет из гонки. Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея, заявила, что прекратит жертвовать партии, пока Джо Байден не уйдет в отставку.

Однако некоторые доноры считают, что любая попытка заменить Байдена может спровоцировать гражданскую войну среди демократов. Так, председатель Signum Global Advisors Чарльз Майерс предупредил о «глубоких разногласиях» среди демократов относительно кандидатов на замену президенту.