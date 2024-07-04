Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Ереван планирует сменить посла в России, его кандидатура уже представлена.

"Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться, как я понимаю", - сказал он журналистам.

Галузин также отметил, что признателен нынешнему послу Вагаршаку Варназовичу за его большой вклад в укрепление всего комплекса российско-армянских отношений.

"Он уже в течение достаточно продолжительного периода выполняет функции посла. Я всегда чувствовал глубокое удовлетворение от нашей совместной работы по развитию и расширению российско-армянских отношений, союзничества и стратегического партнерства", - сказал замминистра.

Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в январе 2022 года. По данным армянских СМИ, власти Армении предложили на должность нового посла в РФ депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор", крупного предпринимателя Гургена Арсеняна. Однако пресса писала, что он не получил агреман.