Москва отреагировала на решение Армении ОБНОВЛЕНО 14:06
Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Ереван планирует сменить посла в России, его кандидатура уже представлена.
"Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться, как я понимаю", - сказал он журналистам.
Галузин также отметил, что признателен нынешнему послу Вагаршаку Варназовичу за его большой вклад в укрепление всего комплекса российско-армянских отношений.
"Он уже в течение достаточно продолжительного периода выполняет функции посла. Я всегда чувствовал глубокое удовлетворение от нашей совместной работы по развитию и расширению российско-армянских отношений, союзничества и стратегического партнерства", - сказал замминистра.
Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в январе 2022 года. По данным армянских СМИ, власти Армении предложили на должность нового посла в РФ депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор", крупного предпринимателя Гургена Арсеняна. Однако пресса писала, что он не получил агреман.
*** 13:27
Армения планирует сменить посла в России Вагаршака Арутюняна, заявил спикер парламента Ален Симонян на совместной пресс-конференции с американскими сенаторами, находящимися с визитом в Армении.
Он сообщил, что кандидатура нового посла уже представлена.
«Наверное, вы знаете из СМИ, что в скором времени у нас будет новый посол в России, кандидатура представлена, мы ждем назначения», - сказал он.
Тем временем армянские СМИ пишут, что новым послом Армении в России может стать депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор», предприниматель Гурген Арсенян.