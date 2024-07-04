Находящийся с визитом в Азербайджане лидер Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар сегодня прибыл в Физулинский район для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Эрсина Татара встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.