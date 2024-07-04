Украина уничтожает российские корабли

За время полномасштабной войны ВСУ ликвидировали или повредили 27 российских военных кораблей. Об этом в интервью Reuters рассказал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

Он уточнил, что пять из них удалось уничтожить с помощью мин, которые морские беспилотники разместили возле Севастопольской бухты.

Несколько дней назад СБУ рассказала журналистам The Wall Street Journal, что с помощью дронов Sea Baby было заложено около 15 подводных мин вблизи акватории Керченского пролива. Тогда украинские спецназовцы отметили, что было поражено по меньшей мере четыре российских судна. Но Неижпапа называет большее количество.