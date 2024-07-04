Из Китая через Азербайджан в Европу
Китайские грузовики начали использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор).
АзерТАдж передает, что 3 июля первая колонна из 26 грузовых автомобилей была погружена на судно-паром «Меркурий-1», принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), в порту Курык (Казахстан).
Доставленные в Азербайджан автомобили будут отправлены в европейские страны через Грузию и Турцию.
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