В Азербайджане стартовал национальный фестиваль «Яйлаг»
Сегодня в Гёйгёльском районе начался национальный фестиваль «Яйлаг».
Среди организаторов мероприятия, которое продлится три дня, Министерство молодежи и спорта и операционная компания Baku City Circuit.
На фестивале представлены различные товары, в том числе ручной работы. Поклонники национальной кухни могут отведать различные блюда.
Что касается спорта, то есть площадки для игры в мини-футбол, бадминтон, волейбол, есть отдельные павильоны у Федерации гребли и Национального антидопингового агентства.